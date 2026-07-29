Аналитик Тумин сообщил, что ряду семей предоставят до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Россияне, у которых с 2019 по 2030 год родился третий или последующий ребенок, могут получить до 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Выплата положена при действующем жилищном кредите и ряде других условий, передает RT .

Право на выплату имеют мать или отец — граждане России, если третий или последующий ребенок родился с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года. Гражданство России должны иметь и заявитель, и все его дети.

Член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете Госдумы по экономической политике Валерий Тумин рассказал, что обязательное условие — статус заемщика по действующему ипотечному кредиту. Сам договор должен быть заключен до 1 июля 2031 года. Если ипотеку оформили до рождения третьего ребенка, право на выплату все равно сохраняется. Оно распространяется и на семьи с усыновленными детьми.

Поручитель тоже может получить выплату, но только если договор поручительства заключили до 30 апреля 2021 года. При этом поручитель должен быть собственником жилья или доли в нем, которые служат обеспечением по ипотеке.

Подать заявление можно через банк, где оформлен кредит, или через портал «Госуслуги». Банк проверяет документы и направляет их оператору программы — АО «Дом.РФ», которое переводит средства на частичное или полное погашение долга.

В пакет документов входят подтверждение личности и гражданства, документы о рождении или усыновлении детей, бумаги по ипотеке, а также документы о покупке жилья или строительстве дома. Выплату можно использовать только один раз и только по жилищному кредиту. Без действующей ипотеки субсидию не дадут.