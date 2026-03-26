Аналитик «Цикла» Буров спрогнозировал спрос на товары для дачи и сада в 2026 году

Аналитик компании «Цикл» Александр Буров в интервью радио Sputnik рассказал о популярных товарах для сада и дачи, которые россияне покупают уже сейчас, готовясь к открытию дачного сезона.

По данным эксперта, в 2025 году оборот товаров для дачи, сада и благоустройства на маркетплейсах увеличился более чем на 70%. Садовый инвентарь, товары для ухода за участком и оборудование для полива пользуются большим спросом.

Буров отметил, что в феврале продажи товаров для полива, включая комплекты капельного полива, шланги и опрыскиватели, увеличились в 2,5 раза.

«Ранние весенние вылазки на участок традиционно начинаются с уборки и обработки растений от болезней и вредителей, после чего следуют работы по организации полива», — пояснил аналитик.

Прогнозы на 2026 год также указывают на устойчивый интерес к товарам для работы в саду, системам полива и инструментам для ухода за растениями. Это связано с сохранением популярности загородного отдыха и самостоятельного благоустройства участков.