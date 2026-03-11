Аналитик центра «Спикател» Малышкин объяснил, что вредоносное ПО на смартфоне может скрываться в фитнес-сервисах и играх

Аналитик центра мониторинга киберугроз «Спикател» Роман Малышкин рассказал RT , что вредоносный код может скрываться в различных приложениях, таких как фонарики, программы для очистки памяти, приложения для электронных книг, фитнес-сервисы и игры.

Он пояснил, что такое вредоносное ПО сложно обнаружить, так как оно не блокирует телефон и не требует выкупа. Злоумышленникам нужно, чтобы жертвы пользовались телефоном как обычно, а устройство в это время «майнило» им трафик. Кроме того, такое ПО автоматически делает телефон частью ботнета, и он может использоваться для DDoS-атак.

Также аналитик отметил, что использование такого ПО представляет четыре угрозы для пользователей: перегрев и деградацию устройства из-за постоянной активности, перерасход мобильного трафика, шлюз для более опасного ПО из вредоносного приложения и сбор данных о пользователе через сбор лишних разрешений.

Для защиты от угроз Малышкин рекомендовал использовать принцип минимальных привилегий для всех приложений, читать отзывы при скачивании и обращать внимание на «красные флаги», такие как перегрев устройства, быстрый расход заряда батареи и появление большого количества рекламы.

Кроме того, эксперт посоветовал использовать антивирус, обновлять операционную систему и приложения, а также следить за статистикой расхода заряда приложениями.