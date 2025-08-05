Аналитик Целиков рассказал о существенном падении цен на новые машины

В России наблюдается кризис на авторынке — автодилеры массово закрывают магазины, ожидается сокращение их числа на 20%. На складах скопилось около 500 тысяч нераспроданных автомобилей. Ситуацию прокомментировал директор аналитического агентства Сергей Целиков, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По его словам, ситуация начала исправляться, а цены на автомобили находятся на относительно низком уровне благодаря распродажам и скидкам.

«Цены на уровне 2023 года. Ожидать, что они будут еще ниже, я бы не стал», — отметил эксперт.

Он также добавил, что на российском рынке сохраняется доля отечественных автомобилей, но основным поставщиком остается Китай.