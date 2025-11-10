Аналитик Трофимов рассказал, что иностранцы обходят легальные способы обмена в торговле

Иностранные граждане, занимающиеся торговлей на крупных рынках в российских городах, используют нелегальные способы обмена рублей на валюту. Об этом « Известиям » рассказал банковский аналитик Артур Трофимов.

По его словам, одной из причин такого поведения является высокий оборот наличных средств в торговых агломерациях. Также большую роль играет принцип землячества, который лежит в основе работы многих обменников.

Трофимов подчеркнул, что этнические обменники обеспечивают высокий уровень конфиденциальности. Как пояснил аналитик, прохожему невозможно догадаться, что за фасадом обычного магазина с витриной обуви и аксессуаров скрывается пункт обмена валюты.