Аналитик Толстиков: молодому IT-специалисту нужны практические навыки | 360°

Общество 17 мая 2024, 12:27 Аналитик Толстиков: молодому IT-специалисту нужны практические навыки

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Одних теоретических знаний молодому IT-специалисту уже недостаточно, сейчас особенно ценятся практические навыки. Об этом рассказал руководитель Школы анализа данных «Яндекса» Алексей Толстиков в беседе с «ФедералПресс».

По словам эксперта, IT-специалист должен обладать высоким уровнем цифровой культуры и рассматривать задачу с разных сторон. Не стоит концентрироваться лишь на одном направлении, очень важно разбираться в разных языках программирования.

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Работодателей интересуют умение молодого специалиста работать с дизайном алгоритмов и навыки легко читать чужой и понятно писать свой код, сообщила «Национальная служба новостей».