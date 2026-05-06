Аналитик Тарасова посоветовала заранее покупать товары к летнему сезону

С приближением нового сезона потребители сталкиваются с увеличением расходов. Обновление гардероба, товары для отдыха и другие необходимые вещи требуют внимательного подхода к планированию бюджета. Эксперт по потребительскому поведению платежного сервиса «Апельсин» Юлия Тарасова рассказала RT , как избежать лишних трат.

По ее словам, одной из самых затратных категорий являются товары для дачи и отдыха на природе: садовая мебель, складные стулья и столы, шезлонги, зонты от солнца. Также стоит обратить внимание на аксессуары для пикников: мангалы, решетки, термосумки, контейнеры для еды. Пока спрос не достиг максимума, эти товары доступны по более выгодным ценам и в большем ассортименте.

«Покупка в переходный период позволяет избежать ситуации, когда нужный размер или модель уже недоступны, а стоимость — выше», — пояснила Тарасова.

Кроме того, аналитик посоветовала обратить внимание на товары для досуга и хобби, такие как ракетки для бадминтона, летающие тарелки, волейбольные мячи.