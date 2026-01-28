Аналитик SuperJob Голованова отметила рост популярности подработок среди подростков

Более миллиона подростков в возрасте от 14 до 18 лет искали работу в 2025 году. По сравнению с предыдущим годом их количество увеличилось на 16%. Об этом сообщила ИА НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Среди причин такого роста аналитик назвала дефицит кадров, упрощение процесса найма несовершеннолетних, повышение уровня заработной платы, изменение отношения к труду и стремление молодых людей к финансовой независимости.

Голованова отметила, что каждый восьмой родитель подтвердил занятость своего ребенка-подростка в течение учебного года. Несовершеннолетние чаще всего работают продавцами, курьерами или аниматорами.

«Среди вакансий с отметкой "Доступно для соискателей с 14 лет" больше всего предложений трудоустройства в качестве курьеров, промоутеров, продавцов или кассиров выходного дня, официантов и операторов call-центров», — добавила специалист.