Аналитик Солдатенкова заявила, что от регулирования рынка рассрочки покупатели лишь выиграют

Изменения, касаемые регулирования рынка рассрочки и сокращения количества пользователей подобных сервисов, пойдут на пользу покупателям. Об этом агентству «Прайм» сообщила аналитик Инна Солдатенкова.

Эксперт считает, что в этой ситуации пострадают банки и платежные системы, получавшие доход за счет оборотов и маржинальности. При этом Солдатенкова подчеркнула, что не все люди понимают, что речь идет об обычном займе, написали «Аргументы и факты».

Ранее СМИ сообщали, что Центробанк займется регулированием рынка рассрочки до конца 2024 года.

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