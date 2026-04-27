Аналитик Солдатенкова рекомендовала снизить текущую долговую нагрузку, чтобы увеличить вероятность одобрения автокредита

Несмотря на снижение ставок по автокредитам, получить их становится сложнее. В первом квартале 2026 года средняя ставка составила 24,5% годовых, что на 3,3 процентных пункта меньше, чем годом ранее. Однако ужесточение требований к заемщикам усложняет процесс получения кредита. Руководитель экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» Инна Солдатенкова рассказала «Известиям» , как повысить шансы на одобрение автокредита.

По ее словам, банки стали более осторожными из-за роста числа просроченных платежей. Теперь они учитывают в основном официальные доходы, что снижает количество одобренных заявок.

«Чтобы повысить шансы на одобрение, важно заранее подготовиться к сделке: по возможности снизить текущую долговую нагрузку, накопить более высокий первоначальный взнос и выбрать автомобиль с учетом требований банка», — объяснила Солдатенкова.

Параметры автомобиля напрямую влияют на решение банка. Кредиты чаще одобряют на новые автомобили и машины, приобретаемые у официальных дилеров. При покупке автомобиля с пробегом, особенно у частного лица, требования могут быть жестче.

Также важно подготовить документы: проверить кредитную историю, убедиться в отсутствии технических просрочек и актуальности данных о доходах. Если в прошлом были просрочки по объективным причинам, их можно подтвердить документально и приложить к заявке.

Не стоит ориентироваться только на рекламную ставку. Итоговая стоимость кредита формируется с учетом страховых продуктов, комиссий и дополнительных услуг. Перед покупкой имеет смысл запросить полный расчет и сравнить несколько предложений.