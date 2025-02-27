Аналитик Солдатенкова призвала брать ипотеку по текущим ставкам на небольшую сумму

При текущей стоимости недвижимости важно подходить к оформлению ипотеки взвешенно. Руководитель направления экспертной аналитики финансовой платформы «Банки.ру» Инна Солдатенкова в беседе с Life порекомендовала брать ипотеку по рыночным ставкам, только если в кредит нужна небольшая сумма.

Возможность рефинансирования ипотечных кредитов может появиться не скоро, так как снижение ключевой ставки Центрального Банка будет происходить постепенно. Следовательно, быстрого уменьшения ставок по ипотеке ждать не приходится.

При выборе ипотечной программы важно внимательно изучать условия, влияющие на процентную ставку. В разных банках одни и те же рекламные ставки могут подразумевать различные дополнительные опции, такие как покупка страхового полиса, внесение первоначального взноса или выполнение определенных условий по минимальному размеру кредита.

Часто низкие процентные ставки предлагаются зарплатным клиентам банка, вкладчикам или сотрудникам партнерских организаций. Важно учитывать не только номинальную ставку, но и полную стоимость кредита, которая отражает реальные затраты заемщика, добавила эксперт.