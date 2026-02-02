Аналитик Соболев объяснил причины резкого падения цен на золото

Начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев в интервью RT указал на факторы, повлиявшие на резкое изменение биржевых цен на золото и серебро.

Специалист отметил, что динамика цен на драгоценные металлы в значительной степени обусловлена реакцией рынка на события пятницы, 30 января. По его мнению, эти события можно назвать полноценным рыночным обвалом из-за их масштаба и стремительности.

Соболев подчеркнул, что произошедшее имеет в первую очередь технический и психологический характер, а не фундаментальный. По его словам, массовая фиксация прибыли, срабатывание стоп-заявок и резкое изменение рыночных ожиданий создали эффект снежного кома, что привело к масштабной распродаже.

Ключевым фактором, по мнению эксперта, стала номинация Кевина Уорша на пост главы Федеральной резервной системы.

«Для рынков это стало сигналом резкого разворота ожиданий в сторону более жесткой денежно-кредитной политики», — пояснил он.

Уорш воспринимается как последовательный сторонник борьбы с инфляцией и жесткого контроля над денежным предложением, что мгновенно спровоцировало укрепление доллара и рост доходностей американских гособлигаций. В краткосрочной перспективе волатильность на рынке золота и серебра останется на повышенном уровне, заключил Соболев.