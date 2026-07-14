Аналитик Смагина посоветовала не дарить имущество родственникам перед процедурой банкротства
Финансовый аналитик для бизнеса Наталья Смагина сообщила NEWS.ru, что перед процедурой банкротства не стоит дарить или продавать имущество родственникам.
По словам эксперта, суд может признать такие сделки фиктивными и отказать в списании долгов. Под угрозой конфискации находятся средства на счетах, превышающие размер прожиточного минимума должника и его иждивенцев, а также второе жилье.
Аналитик добавила, что при банкротстве не списываются алименты, пособия по здоровью, задолженности по зарплате для индивидуальных предпринимателей и долги, возникшие после подачи заявления. Если должник намеренно скрывал имущество или предоставлял ложную информацию, суд может отказать в списании, добавило ИА НСН.