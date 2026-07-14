Аналитик Смагина посоветовала не дарить имущество родственникам перед процедурой банкротства

Финансовый аналитик для бизнеса Наталья Смагина сообщила NEWS.ru , что перед процедурой банкротства не стоит дарить или продавать имущество родственникам.

По словам эксперта, суд может признать такие сделки фиктивными и отказать в списании долгов. Под угрозой конфискации находятся средства на счетах, превышающие размер прожиточного минимума должника и его иждивенцев, а также второе жилье.

Аналитик добавила, что при банкротстве не списываются алименты, пособия по здоровью, задолженности по зарплате для индивидуальных предпринимателей и долги, возникшие после подачи заявления. Если должник намеренно скрывал имущество или предоставлял ложную информацию, суд может отказать в списании, добавило ИА НСН.