Аналитик Силаев: ужесточение наказания для дропперов усложнит жизнь мошенникам

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев оценил планы ввести уголовное наказание для дропперов — людей, передающих свои банковские карты или электронные кошельки преступникам. Об этом сообщил RT.
По словам эксперта, такие лица играют важную роль в схемах обналичивания украденных денег. Специалист уверен: ужесточение ответственности поможет сократить количество дропперов, особенно среди молодежи и социально уязвимых групп.
Специалист добавил, что реализация инициативы усложнит жизнь мошенникам, а правоохранители станут эффективнее выявлять организаторов преступлений. Многие дропперы не обладают профессиональными навыками и могут предоставить ценные сведения.
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