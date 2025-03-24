Аналитик Силаев предупредил об опасности устройств умного дома

«Изготовители умаляют безопасность ради удобства, стоимости и скорости выпуска продукта, — подчеркнул эксперт. — Многие девайсы продаются со стандартными логинами и паролями, которые пользователи не меняют».

Силаев добавил, что даже при сложных паролях большинство систем не поддерживает двухфакторную аутентификацию или шифрование данных.

Устройства с минимальной вычислительной мощностью, например зубные щетки, не позволяют внедрить продвинутые механизмы защиты без ущерба для функциональности. Большинство владельцев умных домов не воспринимают свои устройства как потенциальную мишень для хакеров, поэтому игнорируют основы безопасности. В итоге девайсы становятся идеальной рабочей силой для майнинга криптовалюты или DDoS-атак.

Эксперт считает, что пока не будет обязательной сертификации устройств, жестких штрафов за уязвимости и массового обучения пользователей, опасность будет только расти.