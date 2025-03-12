Аналитик Силаев: представители «Госуслуг» никогда не звонят с просьбами перейти по ссылкам

Мошенники применяют социальную инженерию, чтобы обмануть россиян с помощью самозапрета на кредиты. Они манипулируют доверием граждан и получают доступ к их личным данным, сообщил RT заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

Он пояснил, что злоумышленники звонят жертвам под видом сотрудников «Госуслуг» и предлагают исправить ошибку в оформлении запрета. На самом деле это предлог, чтобы заставить человека перейти на фишинговый сайт. Такие сайты выглядят как официальные, но их цель — украсть учетные данные: логины, пароли, паспортные данные и коды подтверждения. После этого мошенники получают контроль над аккаунтом жертвы на «Госуслугах».

Силаев напомнил, что «Госуслуги» никогда не звонят гражданам с просьбами перейти по ссылкам или сообщить свои персональные данные. Он посоветовал включить двухфакторную аутентификацию на портале, регулярно проверять активные сессии и завершать подозрительные.