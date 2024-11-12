Аналитик Силаев напомнил, что нельзя называть проверочные коды и личные данные по телефону

Мошенники демонстрируют все большую изощренность при попытке получить доступ к аккаунтам россиян на государственных порталах. Манипуляции включают использование методов социальной инженерии. Об этом рассказал заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА и эксперт АО ЦИКАДА Юрий Силаев в беседе с RT .

По его словам, зачастую злоумышленники делают ставку на страх пользователей потерять доступ к важным учетным записям. В подобных ситуациях необходимо помнить, что проверочные коды или личные данные нельзя называть по телефону, отметил аналитик.

«Даже если звонящий утверждает, что он из официальной государственной или банковской организации», — добавил Силаев.

Специалист посоветовал применять определитель номеров и блокировку спам-звонков. В случае беспокойства можно напрямую обратиться в учреждение.