Аналитик Силаев напомнил, что фразу про безопасный счет произносят только мошенники

Мошенники последнее время все чаще звонят с подменных номеров, которые маскируются под реальные, что дает жертву иллюзию официального общения. Об этом RT рассказал заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА, эксперт АО «ЦИКАДА» Юрий Силаев.

Он напомнил, что ни сотрудники правоохранительных органов, ни служба безопасности банка никогда не будет звонить, тем более через мессенджеры. Кроме того, услышав фразу про безопасный счет, можно смело класть трубку.

Еще один 100% признак, что нужно повесить трубку, это вопрос про пришедший смс-код. Его никому нельзя ни в коем случае говорить, а спрашивает его толко мошенники, подчеркнул эксперт.