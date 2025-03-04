Аналитик Силаев: мошенники используют праздничную суету перед 8 Марта для обмана

Юрий Силаев, руководитель лаборатории доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА и эксперт компании «ЦИКАДА», рассказал в интервью RT о важности соблюдения мер безопасности при покупках онлайн в праздничные дни.
Специалист подчеркнул необходимость проверки сайтов на наличие SSL-сертификата и осмотрительности при предоплате товаров в онлайн-магазинах. Он также посоветовал пользоваться защищенными платежными системами.
«8 Марта — это большой повод для радости, но не для беспечности. Злоумышленники используют праздничную суету, чтобы обмануть даже самых осторожных покупателей», — заявил аналитик.
Особенное внимание Силаев уделил психологическим уловкам злоумышленников в виде тактики временных ограничений и эмоционального давления. Подобные приемы направлены на отключение критического мышления.
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