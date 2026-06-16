Аналитик Шуляк отметил актуальность темы с передвижными аптеками для Дальнего Востока
На Дальнем Востоке существуют населенные пункты, где расстояние до ближайшей аптеки может достигать 200 километров. Введение передвижных аптек поможет решить эту проблему, сообщил директор компании DSM Group Сергей Шуляк в беседе с ИА НСН.
Эксперт подчеркнул, что передвижные аптеки будут работать исключительно в тех населенных пунктах, где отсутствуют стационарные.
«Не будет так, что приедет аптека на колесах продавать все со скидками, а стационарные аптеки, которые несут расходы на персонал и помещение, останутся без покупателей», — объяснил специалист.
По его словам, главная цель эксперимента — обеспечить доступность лекарственных препаратов для жителей удаленных населенных пунктов.