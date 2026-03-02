Аналитик Шнейдерман отметил, что рост цен на золото и серебро обусловлен неопределенностью в мировой экономике

Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж компании «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман проанализировал ситуацию на рынке драгоценных металлов в условиях геополитической нестабильности. Он подчеркнул, что рост цен на золото и серебро обусловлен несколькими факторами, включая неопределенность в мировой экономике и повышение рисков, связанных с возможной эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, написали «Известия» .

Ситуация в Персидском заливе, где сосредоточены значительные запасы нефти и нефтепродукты, оказывает значительное влияние на цены на сырье и валюты. Геополитическая напряженность в регионе вызывает опасения инвесторов по поводу стабильности поставок энергоресурсов и вызывает рост инфляции.

Золото традиционно воспринимается как защитный актив, позволяющий сохранить капитал в условиях экономической нестабильности. Рост цен на золото отражает опасения инвесторов и трейдеров по поводу дальнейшего развития ситуации на Ближнем Востоке и возможные последствия для мировой экономики.