Аналитик Садовникова: зеленое строительство будет активно развиваться | 360°

06 мая 2024, 14:29
Аналитик Садовникова: зеленое строительство будет активно развиваться
Зеленое строительство, подразумевающее минимальное воздействие на окружающую среду, продолжит активно развиваться в России. Об этом рассказала эксперт аналитического центра университета «Синергия» Марина Садовникова агентству RuNews24.ru.
По ее словам, у же существующие методики получат более широкое применение в строительстве, также будут внедряться новые технологии.
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Садовникова напомнила, что зеленое строительство не заканчивается на этапе сдачи здания — концепция охватывает и последующую эксплуатацию с поддержанием экологии.
Строительство
Экология
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