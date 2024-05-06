Аналитик Садовникова: зеленое строительство будет активно развиваться | 360°

Общество 06 мая 2024, 14:29 Аналитик Садовникова: зеленое строительство будет активно развиваться

Читать 360 в

Зеленое строительство, подразумевающее минимальное воздействие на окружающую среду, продолжит активно развиваться в России. Об этом рассказала эксперт аналитического центра университета «Синергия» Марина Садовникова агентству RuNews24.ru.

По ее словам, у же существующие методики получат более широкое применение в строительстве, также будут внедряться новые технологии.

Реклама

Садовникова напомнила, что зеленое строительство не заканчивается на этапе сдачи здания — концепция охватывает и последующую эксплуатацию с поддержанием экологии.