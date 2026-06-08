Аналитик Роскачества Кузьменко предупредил о риске перегрева ноутбуков в жару

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко сообщил в беседе с RT , что перегрев может серьезно навредить ноутбукам. По его словам, из-за плотной компоновки деталей внутри тонкого корпуса перегрев способен привести к плавлению пластика, который может залить материнскую плату.

Кроме того, как отметил аналитик, один перегревающийся компонент начинает нагревать соседние, что со временем может вызвать короткое замыкание и полную неисправность устройства. Стационарным компьютерам жара почти не страшна — в случае перегрева они могут уйти в перезагрузку, когда процессор или видеокарта достигнут критической температуры.

Кузьменко рекомендовал в жаркую погоду не запускать тяжелые программы и игры, особенно если у пользователя устаревшее оборудование, которое давно не обслуживалось. Чистка от пыли и замена термопасты, по его мнению, являются обязательными процедурами. Подставка-кулер поможет немного снизить температуру, но проблему перегрева полностью не решит.