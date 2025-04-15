Аналитик Родин: женщины должны сами выбирать сокращенный рабочий день

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий сокращение рабочего дня для женщин с целью облегчить нагрузку и позволить им больше времени уделить семье. Эксперты рассказали о плюсах и минусах сокращения рабочего дня в интервью MIR24.TV .

Законопроект предусматривает сокращение рабочей смены всего на один час, что позволит женщинам лучше справляться с воспитанием детей, посещением детских студий и занятий, а также уменьшить усталость.

Финансовый советник Алексей Родин подчеркнул, что рынок довольно быстро адаптируется, и зарплата начнет отражать фактическое отработанное время и выполненный объем обязанностей. По его мнению, женщины вскоре сами решат, воспользоваться ли ими правом на сокращенный рабочий день.

Экономисты выделяют несколько возможных издержек, связанных с внедрением подобной практики: трудности координации, снижение доступности компании клиентам, финансовые потери. Хотя инициатива теоретически может способствовать улучшению баланса между работой и личной жизнью, необходимо учитывать указанные риски.