Аналитик Родин рассказал о возможности получения всех пенсионных накоплений

В 2025 году граждане России получат возможность единовременно забрать все свои пенсионные накопления, если их общая сумма не превышает 412 тысяч рублей. Эксперты обсудили, как можно оформить получение накопительных выплат в интервью с «Мир 24» .

Финансовый советник Алексей Родин объясняет, что для получения накопительной части пенсии необходимо подать заявление через портал Госуслуг, офис Социального фонда или негосударственного пенсионного фонда, а также через Многофункциональный центр. Заявления рассматриваются в течение 10 рабочих дней, но срок может быть продлен до трех месяцев. В случае отказа следует выяснить причину и, если она покажется необоснованной, подать жалобу через Госуслуги или обратиться в суд.

Если сумма накоплений превышает 412 тысяч рублей, выплаты будут производиться ежемесячно. Размер таких выплат рассчитывается индивидуально, учитывая предполагаемый период выплаты, который в 2025 году составляет 270 месяцев (22,5 года). Например, при сумме накоплений в 600 тысяч рублей, ежемесячный платеж составит 2 222 рубля. Эти выплаты станут дополнением к основной страховой части пенсии.

Финансовый советник Анна Веденеева подчеркивает важность взвешенного подхода перед принятием решения о единовременном получении пенсионных накоплений. Она призывает тщательно оценить все преимущества и недостатки данного шага.