Аналитик Репченко спрогнозировал снижение цен на вторичное жилье в 2025 году

Охлаждение и снижение цен ждет вторичный рынок недвижимости в условиях падения спроса. Такое мнение высказал руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко в беседе с « Известиями ».

По его словам, соответствующий тренд будет более заметен в 2025 году.

«Цены — высокие, ипотека — дорогая, спрос на вторичном рынке сейчас неактивный, продажи значительно ниже, чем в прошлом году», — отметил эксперт.

Специалист напомнил о росте ипотечных ставок, которые за 2024-й достигли отметки в 28-29% годовых. В итоге за квартиру стоимостью 10 миллионов рублей при первом взносе 30% на 20 лет переплата составит более 30 миллионов рублей, подчеркнул аналитик.