Аналитик Разуваев: прекращение торгов долларом и евро на Мосбирже приведет к осложнению внешнеторговых операций

Экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев в беседе с ИА НСН заявил о том, что прекращение торгов долларом и евро на Мосбирже приведет к осложнению внешнеторговых операций, а именно к ведению экспорта и импорта.

Под большой удар, по словам эксперта, попадет импорт лекарственных препаратов и вина.

«В плане параллельного импорта и прочего наши власти что-нибудь придумают, не надо бежать и что-то сметать, а то лекарств не будет не потому что проблемы с импортом, а потому что все побежали и скупили», — сказал Разуваев.

В заключение он добавил, что «токсичную валюту» на руках лучше не иметь.