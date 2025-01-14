Аналитик Разуваев назвал популизмом идею делиться с россиянами прибылью от нефти

Аналитик Александр Разуваев в разговоре с Life подверг критике предложение выплачивать гражданам России часть доходов от экспорта нефти и газа.

Он охарактеризовал данную инициативу как дешевый популизм, поскольку на практике граждане смогут рассчитывать лишь на незначительную долю от этих доходов.

Он уточнил, что в России действует политика ресурсного национализма — основной доход, особенно от экспорта, направляется в государственную казну. Это касается как налогов, так и дивидендов от акционерного капитала. Все сырьевые компании принадлежат государству, то есть граждане по итогу получат буквально «три копейки», а не реальные выплаты, сказал аналитик.