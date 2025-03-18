Аналитик Разуваев: международная торговля России может перейти в серую зону из-за отключения от SWIFT

Финансовый аналитик Александр Разуваев прокомментировал возможное воздействие на российскую экономику в свете недавнего отключения 13 российских банков от системы SWIFT. Его слова передала «Вечерняя Москва».

Он выразил мнение, что международная торговля России может переместиться в «серую зону», поскольку большинство финансовых связей с Западом уже заморожены.

Эксперт также прогнозирует улучшения в российско-американских отношениях и ожидает, что американские власти вскоре пересмотрят или отменят существующие санкции против финансового сектора России. Разуваев поддержал точку зрения Дональда Трампа о необходимости укрепления статуса доллара как независимого от политической конъюнктуры инструмента.