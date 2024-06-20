Аналитик Раманинов рассказал, что тапать в Banana уже нецелесообразно из-за нашествия ботов

На платформе Steam в последний месяц набирает популярность игра-кликер — Banana. В ней пользователь может получить ценный коллекционный предмет, просто щелкая по плодам на экране бесконечное количество раз. Как рассказал «Известиям» аналитик «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов, данный проект никоем образом не связан с рынком криптовалют.

Он также отметил, что сейчас игра наполнена ботами, поэтому тапать там не так целесообразно, как с момента ее запуска.

«Хотя игра и не требует никаких затрат, вывести деньги с площадки Steam официально нельзя. Можно продать предметы на вторичном рынке за фиатную (не обеспеченную золотом) валюту», — пояснил он.

А вот заработать на игре Hamster Kombat создатели считают вполне реальным. По словам основателя инвестиционной компании SharesPro Дениса Астафьева, практика показала, что игроки получают реальную доходность.