Аналитик Поставнин: создание единого реестра мигрантов позволит обмениваться информацией из баз разных структур

Руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин в беседе с радио Sputnik прокомментировал создание в России единого реестра мигрантов.

По его словам, это необходимо для того, чтобы обмениваться информацией из баз разных структур для выяснения легальности нахождения в стране. При этом эксперт заметил, что реестр не сможет охватывать весь спектр проблем миграции.

«В МВД выбрали один аспект, очень важный — безопасность. Но эти меры имеют и обратный результат», — сказал собеседник.

Поставнин считает, что ужесточение миграционной политики приведет к тому, что мигрантские сообщества окончательно закроются в социальные сетевые структуры.