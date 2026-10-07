Аналитик Попов посоветовал проверять проводку и тягу в вентиляции при покупке квартиры на вторичном рынке

При выборе квартиры на вторичном рынке следует оценивать фактическое состояние дома и качество его обслуживания, а не только год постройки. Об этом «Газете.Ru» сообщил руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов.

Эксперт подчеркнул, что надежность строения определяют капремонты, работа управляющей компании и отношение жильцов. Поэтому финансово рискованным может оказаться как 40-летний дом, так и более новое здание. В старом фонде траты на отделку нередко возрастают из-за нестандартных технических решений, отметил KP.RU.

Кроме того, сложности с ипотекой могут возникнуть при покупке жилья в трех- и четырехэтажках, а также в домах с деревянными перекрытиями или шлакоблочными стенами из-за повышенных рисков для залога.

Перед сделкой Попов посоветовал проверить стояки, проводку, электрощиток и тягу в вентиляции, а для оценки сложных систем привлечь специалиста.