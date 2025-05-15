Аналитик Плугов заявил о подорожании импортных персиков на 40% за год

Алексей Плугов, руководитель экспертно-аналитического центра «АБ-Центр», сообщил ИА НСН , что в России импортные персики за год выросли в цене на 40%.

По его словам, сезон поставок этих фруктов стартует в конце апреля и продолжается до августа. Первым экспортером традиционно выступает Турция, затем, начиная с июня, к ней присоединяются Азербайджан, Узбекистан и Грузия.

«Импортные персики уже появились в продаже. По данным АБ-Центр (срез по федеральным сетям Москвы), средние цены на 9 мая составили 421 рубль за килограмм против 300 рублей на аналогичную дату годом ранее», — заявил аналитик.

При этом он подчеркнул, что пока рано делать окончательные выводы о дальнейшем изменении цен.