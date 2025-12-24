Аналитик Платонова отметила снижение количества вакансий на рынке труда в РФ

В России наблюдается сокращение числа вакансий по сравнению с прошлым годом примерно на 30%, при этом количество резюме продолжает увеличиваться. Об этом сообщила бизнес-аналитик компании «Адвирос» Илона Платонова в интервью радиостанции Sputnik .

По ее словам, такая ситуация приводит к росту конкуренции среди соискателей. Особенно остро вопрос стоит в таких областях, как IT, маркетинг и PR, закупки и безопасность.

«Мы наблюдаем переход к новому циклу на рынке труда, когда работодатели будут осторожнее в найме и фокусироваться на оптимизации процессов», — пояснила Платонова.

Также изменения в спросе на труд сопровождаются корректировкой заработных плат. В 2025 году зарплаты повышали в среднем на 14–16% для привлечения персонала, а в 2026 году показатель может снизиться до 8–9%.