Аналитик Пикин заявил, что 14-й пакет санкций на возможности экспорта СПГ не повлияет

Принимая 14-й пакет санкций против России, ЕС не ввел ничего, что существенно ограничивало бы потребителей Европейского союза. На возможности экспорта СПГ санкции никак не повлияют, рассказал RT директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Что касается запрета инвестировать деньги и технологии для завершения «Арктик СПГ-2» и «Мурманск СПГ», то ранее США уже вводили санкции против этих проектов.

«Они просто повторили еще раз те меры ограничительные, которые были введены американцами», — сказал Пикин.

Эксперт считает, что несмотря на введенные запреты, оба проекта будут реализованы.

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