Аналитик Парфентьев сообщил о сложностях с внедрением системы на ограничение отправки SMS во время звонков

Координатор Центра безопасного Интернета Урван Парфентьев в разговоре с Общественной Службой Новостей рассказал, поможет ли система, при которой сообщения будут доставляться только после завершения телефонного разговора, предотвратить случаи мошенничества.

Эксперт считает, что при внедрении этой системы Минцифры могут возникнуть определенные проблемы.

«Надо учитывать, что нередко мошенники „обрабатывают“ своих жертв в мессенджерах. С другой же стороны, при внедрении указанной меры могут возникнуть проблемы и при легальном использовании сервисов», — сказал аналитик.

По его словам, любые запреты в менеджерах не спасут от мошенников, поскольку сами по себе они довольно плохо контролируемы.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев предложил ограничить отправку SMS во время звонков.