Аналитик Парфентьев: импортозамещение ушедшего ПО и других IT-продуктов находится под контролем

Иностранные сервисы Sentry, Recraft, Notion, Wix, Hubspot, Coda, Miro, ClickUp и другие ушли с российского рынка из-за американских санкций. Процесс импортозамещения ушедшего ПО и IT-продуктов находится под контролем, сообщил координатор Центра безопасного Интернета Урван Парфентьев Общественной Службе Новостей.

По его словам, работа по замене иностранных сервисов отечественными аналогами велась российскими разработчиками давно. Так, например, сейчас активно идет миграция YouTube, главного продукта Google, на отечественные площадки.

Отмечается, что с 9 сентября в России также отключили облачный сервис BigQuery, конструктор сайтов Ecwid, сервис для создания заметок Notion.