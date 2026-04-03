Аналитик Островерхий предложил переждать весенний сезон цветения в Астраханской области

Цветение растений доставляет немало проблем людям, чувствительным к пыльце. Чтобы избежать неприятных симптомов, многие вынуждены надолго покидать родные места. Руководитель пользовательских продуктов «Яндекс Путешествий» Михаил Островерхий в интервью радиостанции Sputnik назвал регионы, подходящие для длительных поездок в разные периоды.

По словам эксперта, пик пыльцы деревьев приходится на апрель и май. В этот период активно пылят ольха, лещина и береза. Для длительного отдыха могут подойти Астраханская область и Республика Калмыкия. В этих регионах основные аллергены, такие как береза, ольха и лещина, не распространены.

В июне зацветают злаки и отдельные виды деревьев. Если есть реакция на липу, можно рассмотреть Мурманскую или Архангельскую области. В этих регионах нет липы, а более прохладный климат сдерживает развитие типичных для средней полосы древесных аллергенов.