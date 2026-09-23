Аналитик Остроносова указала на снижение продуктивности из-за голосовых сообщений

Массовое использование голосовых сообщений в рабочих чатах может снижать продуктивность сотрудников и увеличивать время выполнения задач. Об этом «Газете.ру» рассказала аналитик Карина Остроносова.

В рамках исследования специалисты проанализировали рабочие коммуникации в нескольких компаниях. Они замеряли время реакции на разные типы сообщений и сопоставляли использование голосовых сообщений с продуктивностью, пишет «Москва 24».

По результатам анализа среднее время выполнения задачи после получения голосового сообщения увеличивалось на 15–20%, а количество ошибок при постановке задач — на 30%.

«В отличие от текста, который можно прочитать за несколько секунд, голосовое сообщение требует последовательного прослушивания в течение 30–60 секунд и более», — объяснила Остроносова.

Аналитик также отметила, что голосовые сообщения сложнее использовать для поиска конкретной информации. На переслушивание старых голосовых сообщений сотрудники могут тратить до 20% рабочего времени.

Кроме того, для прослушивания голосовых сообщений часто нужны тишина или наушники, поэтому в открытом офисе или транспорте сотрудник может отложить обработку сообщения. Это формирует эффект «отложенного ответа» и увеличивает количество задач, к которым приходится возвращаться позже.