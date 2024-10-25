Аналитик Муртазин заявил о подорожании домашнего интернета в России до 20% в 2025 году

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с ИА НСН предупредил россиян о подорожании домашнего интернета на 20% в 2025 году.

По словам эксперта, операторов ШПД (широкополосный доступ в интернет —ред.) госрегулирование не касается, поэтому и ограничений по цене там нет. Он назвал эту историю абсолютно рыночной, написала «Свободная пресса».

«У нас госрегулирование цен на связь касается только мобильных операторов. ФАС ограничивает повышение цен», — добавил Муртазин.

Аналитик предупредил, что любые новые предложения будут дороже архивных тарифов. При этом он уточнил, что такая история играет не на руку людям, поскольку качество связи сильно падает.

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