Аналитик Муртазин заявил, что клиенты исчезнувших с рынка провайдеров могут столкнуться с проблемами

Минцифры РФ разрабатывает проект, в рамках которого абоненты провайдеров, лишенных лицензии, будут автоматически переходить к федеральным операторам. По словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, клиенты исчезнувших с рынка провайдеров могут столкнуться с проблемами. Об этом пишет «Ридус» .

Ранее Telegram-канал «Канал» опубликовал презентацию рабочей группы по реформе мобильной связи при министерстве цифрового развития. Согласно документу, все провайдеры будут обязаны заключить договоры с федеральными операторами на случай отзыва лицензии. В случае отказа от заключения такого договора местному провайдеру запретят оказывать услуги связи.

Эльдар Муртазин предупредил, что переход от малого оператора к крупному не будет «бесшовным». Клиенты могут столкнуться с перебоями со связью. Кроме того, по его мнению, цены на услуги связи увеличатся, а в некоторых случаях услуги станут недоступны даже по повышенным расценкам.

Аналитик отметил, что малые операторы зачастую работают в нерентабельных для крупных компаний районах. Например, в Новой Москве и Московской области есть сотни поселков, в которые не заходят крупные операторы. Для больших операторов обслуживание таких поселков будет дороже, и их расходы будут перекладываться на всех абонентов без исключения.

Предполагается, что в ходе реформ рынка связи с рынка уйдет порядка трети провайдеров, которые не смогут соответствовать новым требованиям. Им министерство предлагает материальную компенсацию.