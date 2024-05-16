Аналитик Муртазин: ужесточение порядка продажи сим-карт не поможет в борьбе с серыми схемами покупок | 360°

Общество 16 мая 2024, 15:24 Аналитик Муртазин: ужесточение порядка продажи сим-карт не поможет в борьбе с серыми схемами покупок

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ФСБ и Минцифры планируют ужесточить порядок продажи сим-карт в России. Такие меры вряд ли помогут в борьбе с серыми схемами покупок, сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам специалиста, принять подобный закон будет крайне сложно с юридической точки зрения, поскольку он нарушает огромное количество других законов. Решить проблему поможет только персональная ответственность за пользование сим-картой.

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Муртазин также отметил, что сейчас можно оформить десятки тысяч сим-карт на одного человека, а пользоваться ими будут другие.