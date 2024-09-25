Аналитик Муртазин: Telegram не станет подконтрольным какому-либо государству, несмотря на давление

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с радио Sputnik выразил мнение, что Telegram не станет подконтрольным какому-либо государству, несмотря на давление.

При этом собеседник уверен, что давление на мессенджер со стороны различных государств будет только усиливаться.

«Telegram, с точки зрения безопасности, сегодня, год или 10 лет назад, — это одна и та же компания», — добавил Муртазин.

Властям невыгоден тот бизнес, который не желает с ними сотрудничать, сказал аналитик.