Аналитик Муртазин: Telegram не станет подконтрольным какому-либо государству, несмотря на давление
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с радио Sputnik выразил мнение, что Telegram не станет подконтрольным какому-либо государству, несмотря на давление.
При этом собеседник уверен, что давление на мессенджер со стороны различных государств будет только усиливаться.
«Telegram, с точки зрения безопасности, сегодня, год или 10 лет назад, — это одна и та же компания», — добавил Муртазин.
Властям невыгоден тот бизнес, который не желает с ними сотрудничать, сказал аналитик.