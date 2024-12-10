Аналитик Муртазин: телефоны могут взрываться из-за неоригинальных аккумуляторов

Пожар охватил одно из помещений торгового центра на проезде Дежнева в Москве. Предположительно, огонь появился после детонации смартфона. В беседе с « Москвой 24 » ситуацию прокомментировал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Лидерами по количеству взрывов в РФ он назвал гаджеты от американской корпорации Apple. Однако сама компания не виновата, считает эксперт.

«Причина в том, что их устройства качественные, живут долго, и где-то через три-четыре года в них меняют батареи. Это делают где угодно, но не в авторизованных сервисных центрах, потому что сегодня их в России нет», — пояснил аналитик.

По его словам, некачественные комплектующие и неоригинальные аккумуляторы способны спровоцировать хлопок. К тем же последствиям порой приводит использование зарядных устройств от другого производителя.