Аналитик Муртазин: телефоны могут взрываться из-за неоригинальных аккумуляторов
Пожар охватил одно из помещений торгового центра на проезде Дежнева в Москве. Предположительно, огонь появился после детонации смартфона. В беседе с «Москвой 24» ситуацию прокомментировал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Лидерами по количеству взрывов в РФ он назвал гаджеты от американской корпорации Apple. Однако сама компания не виновата, считает эксперт.
«Причина в том, что их устройства качественные, живут долго, и где-то через три-четыре года в них меняют батареи. Это делают где угодно, но не в авторизованных сервисных центрах, потому что сегодня их в России нет», — пояснил аналитик.
По его словам, некачественные комплектующие и неоригинальные аккумуляторы способны спровоцировать хлопок. К тем же последствиям порой приводит использование зарядных устройств от другого производителя.