Аналитик Муртазин: россияне становятся жертвами мошенников из-за цифровой неграмотности

Ведущий аналитик Mobile Research Эльдар Муртазин в интервью радио Sputnik рассказал, что мошенники могут легко добраться до жилья и взломать систему умного дома из-за отсутствия у людей необходимых знаний.

По словам эксперта, многие покупают недорогие китайские видеокамеры для наблюдения, но не задумываются об их безопасности и о том, как защитить данные.

«Покупая недорогую китайскую видеокамеру для наблюдения люди не задумываются, как она защищена. Зачастую она не защищена никак, и к ней можно подключиться, даже не требуется какого-то сложного взлома», — объяснил Муртазин.

Он подчеркнул важность цифровой грамотности и рационального подхода к выбору товаров. Эксперт также отметил, что важно менять пароли и конфигурацию устройств, а также следить за новостями о производителях.