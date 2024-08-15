Аналитик Муртазин: прекращение работы иностранных сервисов с 12 сентября коснется только корпоративного сектора
Эксперт в области мобильных технологий Эльдар Муртазин в беседе с ИА НСН предупредил о том, что прекращение работы иностранных сервисов в России с 12 сентября затронет только корпоративный сектор.
По словам аналитика, изменения не станут проблемой для российских компаний, так как все давно перешли на отечественный софт. Для перехода у компаний было досрочно времени, считает Муртазин.
Ранее СМИ писали, что США запретили предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории России.
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