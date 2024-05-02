Аналитик Муртазин посоветовал покупать систему «умный дом» только от надежных производителей | 360°

Общество 02 мая 2024, 12:33 Аналитик Муртазин посоветовал покупать систему «умный дом» только от надежных производителей

Читать 360 в

Система «умный дом» — это полезное решение, которое может значительно облегчить быт, но полагаться на нее полностью не стоит. Об этом радио Sputnik рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Он объяснил, что установка «умного дома» сейчас стала достаточной доступной. Позволить ее себе может практически любой, в то время как около шести лет назад это было почти роскошью из-за высокой цены. Система может контролировать настройки техники, температуру и влажность, помогать следить за происходящим в доме.

Реклама

«Главное — не переусердствовать, не полагаться на „умный дом“, как на некую панацею. И следующий момент — не выбирать системы неизвестных мелких производителей, потому что вы рискуете тем, что ваш „умный дом“ просто сломается», —подчеркнул Муртазин.

Он добавил, что также нужно помнить, что «умный дом» зависит от интернета. Если будут перебои, то он отключится, поэтому не стоит полагаться на него с точки зрения охраны и безопасности участка, дома или квартиры.

Авторы: