Аналитик Муртазин напомнил о возможности получить скидку на новую технику за счет старой

Существует несколько способов утилизировать старую электронику, и некоторые из них могут принести дополнительную выгоду. Подробнее рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Общественной Службой Новостей .

По его словам, персональные гаджеты — смартфоны, планшеты, компьютеры — можно утилизировать через пункты сбора городских служб или в розничных сетях, торгующих электроникой. В магазинах обычно есть специальные коробки для сдачи ненужных устройств, которые затем отправятся на переработку.

Кроме того, в розничных сетях периодически проходят акции trade-in, позволяющие сдать старый телефон и получить скидку на новый. Нередко магазины предлагают скидки до 15-20 тысяч рублей за нерабочие устройства, отметил эксперт.