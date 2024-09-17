Аналитик Муртазин: мошенники могут обманывать людей, копируя голос их родственников

Мошенники научились подделывать голоса с помощью искусственного интеллекта. Таким образом они могут обманывать людей, копируя голос их родственников, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Абзацем».

По словам специалиста, с помощью такой схемы злоумышленники будут вызывать доверие у жертв и выманивать деньги. Однако на сегодняшний день это не происходит массово, подчеркнул Муртазин.

Как сообщил сайт aif.ru, ранее в Госдуму внесли законопроект об использовании записи со сгенерированным голосом человека только с его согласия.