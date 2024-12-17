Аналитик Муртазин: борьба с даркнетом должна стать частью образования

Борьба с даркнетом должна стать частью современного образования. Таким мнением в беседе с радио Sputnik поделился ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Он назвал рекламу магазинов даркнета во всех российских городах настоящей «болезнью».

«Сегодняв нашем обществе существует болезнь: в городах повсеместно рекламируют даркнет магазины, которые продают запрещенку различную», — сказал собеседник.

Муртазин считает, что чем больше подростков в России будет употреблять наркотики, тем большую выгоду будут получать те, кто ведет против нашей страны «гибридную войну».