Аналитик Муртазин: борьба с даркнетом должна стать частью образования
Борьба с даркнетом должна стать частью современного образования. Таким мнением в беседе с радио Sputnik поделился ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Он назвал рекламу магазинов даркнета во всех российских городах настоящей «болезнью».
«Сегодняв нашем обществе существует болезнь: в городах повсеместно рекламируют даркнет магазины, которые продают запрещенку различную», — сказал собеседник.
Муртазин считает, что чем больше подростков в России будет употреблять наркотики, тем большую выгоду будут получать те, кто ведет против нашей страны «гибридную войну».
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